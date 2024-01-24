Moğolistan’da 60 ton gaz taşıyan tankerde patlama: 6 can kaybı

Moğolistan'da bir gaz deposunda büyük patlama meydana geldi. Yerel medyadan edinilen bilgiye göre 6 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı. Ölenlerden 3'ünün itfaiyeci olduğu aktarılırken yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Patlama yakındaki bir okulun camlarının da patlamasına neden oldu. Olay yerine yangını söndürmek üzere 600 itfaiyeci ile 100 yangın söndürme aracı sevk edildi. Ve yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

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