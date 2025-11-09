09 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Modern dönemin modern silahları… Film sahnesi gibi! Robot bir askeri kurtardı
Modern dönemin modern silahları… Film sahnesi gibi! Robot bir askeri kurtardı

Modern dönemin modern silahları… Film sahnesi gibi! Robot bir askeri kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2025 12:50
Modern savaşlarda artık modern silahlar kullanılıyor. Onlardan en önemlileri ise drone ve robotlar. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Doğu Avrupa'da yakın zamanda yaşandı. Rus kontrolü altındaki bölgede 33 gün mahsur kalan Ukrayna askeri zırhlı bir robotun yardımıyla bakın nasıl kurtarıldı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Modern dönemin modern silahları… Film sahnesi gibi! Robot bir askeri kurtardı
Modern dönemin modern silahları…
Modern dönemin modern silahları…
Suriye lideri Şara’dan Amerikalılarla basketbol diplomasisi
Suriye lideri Şara'dan Amerikalılarla basketbol diplomasisi
Kalkınma köprüsü mü borç tuzağı mı?
Kalkınma köprüsü mü borç tuzağı mı?
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD’de
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD'de
Brezilya’yı kasırga vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Brezilya'yı kasırga vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD’de hükümet kapanması 1.700’den fazla uçuşu iptal ettirdi
ABD’de hükümet kapanması 1.700’den fazla uçuşu iptal ettirdi
Suriye’de yeni bir sayfa açılıyor
"Suriye'de yeni bir sayfa açılıyor"
Çölün kalbinde bir ülke: Kuveyt!
Çölün kalbinde bir ülke: Kuveyt!
Yunanistan’dan 40 yıl sonra Akdeniz’de doğalgaz arayacak
Yunanistan'dan 40 yıl sonra Akdeniz'de doğalgaz arayacak
Cuma namazı sırasında patlama!
Cuma namazı sırasında patlama!
ABD’de kaos! Uçuş kısıtlaması başladı
ABD'de kaos! Uçuş kısıtlaması başladı
Fanatik Yahudiler zeytinliklere gözünü dikti
Fanatik Yahudiler zeytinliklere gözünü dikti
Daha Fazla Video Göster