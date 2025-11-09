Modern dönemin modern silahları… Film sahnesi gibi! Robot bir askeri kurtardı

Modern savaşlarda artık modern silahlar kullanılıyor. Onlardan en önemlileri ise drone ve robotlar. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Doğu Avrupa'da yakın zamanda yaşandı. Rus kontrolü altındaki bölgede 33 gün mahsur kalan Ukrayna askeri zırhlı bir robotun yardımıyla bakın nasıl kurtarıldı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN