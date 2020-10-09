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Milyon dolarlık tarihi eseri ikiye böldüler

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Giriş: 09.10.2020 13:44
Güncelleme:09.10.2020 13:49
Çin'de çalınan Mao Zedong'un şiir yazdığı parşömen bulundu. Hırsızların 300 milyon dolar değer biçilen parşömeni ikiye böldüğü görüldü. Hırsızların el yazmasını 64 dolara sattığı öğrenildi.

Eylül ayında meydana gelen hırsızlıkta ayrıca antik mühürler, bakır paralar ve Mao'nun başka el yazmaları da çalınmıştı. Koleksiyoncuya göre çalınan eserlerin toplam değeri 645 milyon doları buluyordu.



Hırsızların çaldıkları eseri 64 dolara sattığı tespit edildi. Aldığı ürünün sahte olduğunu düşünen müşteri haberleri görünce polise başvurdu. Tutuklanan müşteri kefaletle serbest bırakıldı.

Polis üç hırsızdan birini yakaladı. Diğer ikisinin halen arandığı bildirildi.

Milyon dolarlık tarihi eseri ikiye böldüler
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