Midye kargosunda milyonluk uyuşturucu operasyonu

İtalya'da Gioia Tauro limanına operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri Şili'den gelen bir gemide gizlenmiş donmuş midye konteynerlerin içinde piyasa değeri 186 milyon Euro olan 930 kilo kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

İtalya'nın güneyindeki Gioia Tauro limanından demirlenmiş Şili'den gelen bir kargo gemisine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, kargo gemisinde donmuş midye konteynerlerin içine gizlenmiş 37 torba içinde paketlenmiş 930 kilo saf uyuşturucu madde ele geçirdi. İtalyan polisi yaptığı açıklamada, kargonun Şili'den geldiğini ve içinde bulunan uyuşturucunun piyasa değerinin 186 milyon Euro olduğunu söyledi.

UYUŞTURUCULAR İTALYAN MAFYASININ ÇIKTI



İtalyan basını,186 milyon değerindeki uyuşturucuların, bölgede faaliyet gösteren ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama suçlarıyla bilinen 'Ndrangheta Mafyası'na ait olduğunu yazdı. Ndrangheta, 19'uncu yüzyıldan kalma, Calabria bölgesinde bulunan organize suç örgütü olarak biliniyor.