06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Midye kargosunda milyonluk uyuşturucu operasyonu

Midye kargosunda milyonluk uyuşturucu operasyonu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2020 15:55
Güncelleme:06.11.2020 16:02
İtalya'da Gioia Tauro limanına operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri Şili'den gelen bir gemide gizlenmiş donmuş midye konteynerlerin içinde piyasa değeri 186 milyon Euro olan 930 kilo kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

İtalya'nın güneyindeki Gioia Tauro limanından demirlenmiş Şili'den gelen bir kargo gemisine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, kargo gemisinde donmuş midye konteynerlerin içine gizlenmiş 37 torba içinde paketlenmiş 930 kilo saf uyuşturucu madde ele geçirdi. İtalyan polisi yaptığı açıklamada, kargonun Şili'den geldiğini ve içinde bulunan uyuşturucunun piyasa değerinin 186 milyon Euro olduğunu söyledi.

UYUŞTURUCULAR İTALYAN MAFYASININ ÇIKTI

İtalyan basını,186 milyon değerindeki uyuşturucuların, bölgede faaliyet gösteren ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama suçlarıyla bilinen 'Ndrangheta Mafyası'na ait olduğunu yazdı. Ndrangheta, 19'uncu yüzyıldan kalma, Calabria bölgesinde bulunan organize suç örgütü olarak biliniyor.

Midye kargosuna milyonluk operasyon
Midye kargosuna milyonluk operasyon
İngiliz medyasından bomba Putin iddiası!
İngiliz medyasından bomba Putin iddiası!
Beşikteki bebek kıl payı kurtuldu
Beşikteki bebek kıl payı kurtuldu
‘Tarafsız Twitter’dan Trump’a sansür!
‘Tarafsız Twitter’dan Trump’a sansür!
Trump'a Başkanlık operasyonu
Trump'a "Başkanlık" operasyonu
The Economist başkanı seçti!
The Economist başkanı seçti!
Sosyal medyayı sallayan video
Sosyal medyayı sallayan video
36 yıl önce ölen adam Biden'a oy verdi
36 yıl önce ölen adam Biden'a oy verdi
Trump'a Facebook ve Twitter operasyonu
Trump'a Facebook ve Twitter operasyonu
ABD Başkanı Trump'tan bomba açıklama: Yasal oylara bakıldığında ben kazandım
ABD Başkanı Trump'tan bomba açıklama: Yasal oylara bakıldığında ben kazandım
Putin Kur'an-ı Kerim'den ayet okudu
Putin Kur'an-ı Kerim'den ayet okudu
ABD'de Türk işletmeye Ermenilerden alçak saldırı
ABD'de Türk işletmeye Ermenilerden alçak saldırı
Daha Fazla Video Göster