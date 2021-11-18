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Miçotakis’e sorduğu soru sonrası tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı! Türkiye'den sert tepki

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Giriş: 18.11.2021 16:10
Son dakika haberine göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e basın toplantısında "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye soran Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, “Türk casusu” denilerek taşlandı. Aldığı tehditler karşısında Yunan makamları tarafından korunmadığını söyleyen Beugel, Yunanistan’ı terk etme kararı aldı. Skandala sosyal medya üzerinden sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor." dedi.
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