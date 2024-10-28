Michiganlı Müslümanlar Trump dedi

ABD'de en büyük Müslüman seçmen grubunun yaşadığı ve seçimler için kritik eyaletler arasındaki Michigan'da, bölgenin Müslüman topluluklarını temsil eden imamlar Cumhuriyetçi aday Trump'a desteklerini açıkladı.

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