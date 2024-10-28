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Michiganlı Müslümanlar Trump dedi

Michiganlı Müslümanlar Trump dedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 09:57
ABD'de en büyük Müslüman seçmen grubunun yaşadığı ve seçimler için kritik eyaletler arasındaki Michigan'da, bölgenin Müslüman topluluklarını temsil eden imamlar Cumhuriyetçi aday Trump'a desteklerini açıkladı.
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Michiganlı Müslümanlar Trump dedi
Michiganlı Müslümanlar Trump dedi
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