Pendik'te kaçak tütün operasyonu: 440 kilogram ele geçirildi

İstanbul Pendik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 440 kilogram kıyılmış açık tütün, 328 bin 200 bandrolsüz boş makaron ve 5 bin 800 adet içime hazır bandrolsüz sigara ele geçirildi.