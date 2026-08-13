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DHA

Pendik'te kaçak tütün operasyonu: 440 kilogram ele geçirildi

İstanbul Pendik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 440 kilogram kıyılmış açık tütün, 328 bin 200 bandrolsüz boş makaron ve 5 bin 800 adet içime hazır bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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