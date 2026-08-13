Denizli'de asırlık düğün gelenekleri yaşatılıyor

Anadolu'da düğünler, yalnızca iki insanın hayatını birleştirdiği bir gün değil, aynı zamanda geçmişten geleceğe aktarılan kültürel mirasın yaşatıldığı önemli geleneklerden biri olarak görülüyor. Denizli'de de düğünler; davulun sesi, zurnanın ezgisi, yöresel oyunlar, geleneksel yemekler ve ailelerin bir araya geldiği törenlerle devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç, Denizli'deki düğün geleneklerini görüntüledi ve detayları aktardı.