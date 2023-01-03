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Mescid-i Aksa'ya baskın! İsrailli aşırı sağcı Bakan polis eşliğinde Harem-i Şerif'e girdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2023 14:41
Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, 2022 yılında 48 binden fazla fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, Yahudi yerleşimcilerin 2022'deki Mescid-i Aksa baskınlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
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