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Mescid-i Aksa'ya 24 saatte 3. baskın! Son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 14:49
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Filistinli Gazeteci Muhammed Ebu Takiya, A Haber canlı yayınında son durumu anlattı.
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Mescid-i Aksa’ya 24 saatte 3. baskın
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