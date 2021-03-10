- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Mescid-i Aksa imamının evine baskın
İsrail polisleri Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı. Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenlendi. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Esat Fırat A Haber canlı yayınında anlattı. İsrail polisleri Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı. Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenlendi. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Esat Fırat A Haber canlı yayınında anlattı.