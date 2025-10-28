29 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı
Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı

Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 23:35
Karayipler’i etkisi altına alan 5’inci kategori Melissa Kasırgası, saatte 295 kilometreyi bulan rüzgar hızlarıyla Jamaika’yı vurdu. Ülkede 240 binden fazla hane elektriksiz kalırken, 6 bin kişi sığınaklara yerleşti. Yetkililer, ani sel ve heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu. Küba’da ise 200 binden fazla kişi tahliye ediliyor. Kasırganın yarın Bahamalar’a ulaşması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı
Brezilya’da favela operasyonu: 64 ölü
Brezilya’da favela operasyonu: 64 ölü
Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı
Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı
İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Gazze’de 2 ölü, 4 yaralı
İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Gazze’de 2 ölü, 4 yaralı
Hamas İsrail’in ateşkes ihlalleri nedeniyle esir cesedinin teslimini erteledi
Hamas İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle esir cesedinin teslimini erteledi
ABD ordusu Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılarını vurdu
ABD ordusu Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılarını vurdu
Gazze’de toplu mezarlar açılıyor!
Gazze’de toplu mezarlar açılıyor!
Kritik Eurofighter anlaşması ABD’de nasıl yankılandı?
Kritik Eurofighter anlaşması ABD'de nasıl yankılandı?
Trump Japonya imparatoru ile görüştü!
Trump Japonya imparatoru ile görüştü!
Yahya Sinvar’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Melissa Kasırgası’nın Jamaika’ya yaklaştığı bildirildi
Melissa Kasırgası'nın Jamaika'ya yaklaştığı bildirildi
Ateş gökkuşağı görsel şölen sundu
"Ateş gökkuşağı" görsel şölen sundu
Kenya’da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı
Kenya'da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı
Daha Fazla Video Göster