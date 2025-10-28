Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı

Karayipler’i etkisi altına alan 5’inci kategori Melissa Kasırgası, saatte 295 kilometreyi bulan rüzgar hızlarıyla Jamaika’yı vurdu. Ülkede 240 binden fazla hane elektriksiz kalırken, 6 bin kişi sığınaklara yerleşti. Yetkililer, ani sel ve heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu. Küba’da ise 200 binden fazla kişi tahliye ediliyor. Kasırganın yarın Bahamalar’a ulaşması bekleniyor.

