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Meksika Körfezi'nde şiddetli patlama! Okyanus cehenneme döndü

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Giriş: 03.07.2021 10:24
Meksika Körfezi'nde bir petrol şirketine ait olan sualtı boru hattında patlama meydana geldi. Okyanusun 78 metre derinliğinde başlayan şiddetli yangın, deniz yüzeyini adeta cehenneme çevirdi. "Ateş Gözü" adı verilen sualtı yangını, saatler süren müdahaleye rağmen henüz söndürülemedi.
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