20 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Mekke'de hacı adayları şeytan taşlıyor

Mekke'de hacı adayları şeytan taşlıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2021 10:48
Kutsal toprak Mekke'de hac ibadeti pandemi önlemleri çerçevesinde devam ediyor. Hacı adayları Afat Dağı'ndaki vakfe duasının ardından Mina Dağı'nda şu an şeytan taşlama ibadetini yapıyor.

Hac ibadetinin en önemli durağı olan vakfe duasını tamamlayan hacı adayları, gün batımından sonra Müzdelife'ye gittiler.

Geceyi burada geçirecek olan hacı adayları, şeytan taşlamadan önce taş topladılar ardından da Mina Dağı'na yönelip şeytan taşlamaya başladı.

Şeytan taşlamadan sonra kurbanlarını kesecek hacı adayları ardından saç ve sakallarını keserek ihramdan çıkacaklar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrailli şirketten casus yazılım!
İsrailli şirketten casus yazılım!
Mekke'de hacı adayları şeytan taşlıyor
Mekke'de hacı adayları şeytan taşlıyor
Müjde Yunanistan’da nasıl yankılandı?
Müjde Yunanistan’da nasıl yankılandı?
Irak'taki pazar yerinde büyük patlama!
Irak'taki pazar yerinde büyük patlama!
O ülkeyi sel vurdu! Müze çöktü
O ülkeyi sel vurdu! Müze çöktü
Yunan medyası tutuştu
Yunan medyası tutuştu
Manevra yapan motosiklet ata çarptı
Manevra yapan motosiklet ata çarptı
Hacı adayları Arafat’a çıkmaya başladı
Hacı adayları Arafat’a çıkmaya başladı
Sirkte dehşet! Ayının intikamı...
Sirkte dehşet! Ayının intikamı...
Monkey B virüsünden ilk ölüm gerçekleşti!
Monkey B virüsünden ilk ölüm gerçekleşti!
Bayram öncesi çalışmalar başladı
Bayram öncesi çalışmalar başladı
Maç sırasında silahlı saldırı
Maç sırasında silahlı saldırı
Daha Fazla Video Göster