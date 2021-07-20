Mekke'de hacı adayları şeytan taşlıyor

Kutsal toprak Mekke'de hac ibadeti pandemi önlemleri çerçevesinde devam ediyor. Hacı adayları Afat Dağı'ndaki vakfe duasının ardından Mina Dağı'nda şu an şeytan taşlama ibadetini yapıyor.

Hac ibadetinin en önemli durağı olan vakfe duasını tamamlayan hacı adayları, gün batımından sonra Müzdelife'ye gittiler.

Geceyi burada geçirecek olan hacı adayları, şeytan taşlamadan önce taş topladılar ardından da Mina Dağı'na yönelip şeytan taşlamaya başladı.

Şeytan taşlamadan sonra kurbanlarını kesecek hacı adayları ardından saç ve sakallarını keserek ihramdan çıkacaklar.