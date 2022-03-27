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Mariupol’de çocuk hastanesi bombalandı

İHA
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Giriş: 27.03.2022 15:53
Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna’nın Rus bombalarından en çok hasar alan şehirlerden biri olan Mariupol’de çatışmalar sürüyor. Mariupol Belediyesi şehirde uluslararası fonla kurulan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’nin Rus bombalarıyla vurulduğunu açıkladı.
Mariupol’de çocuk hastanesi bombalandı
Mariupol’de çocuk hastanesi bombalandı
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