Mariupol’de çocuk hastanesi bombalandı

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna’nın Rus bombalarından en çok hasar alan şehirlerden biri olan Mariupol’de çatışmalar sürüyor. Mariupol Belediyesi şehirde uluslararası fonla kurulan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’nin Rus bombalarıyla vurulduğunu açıkladı.