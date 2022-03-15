15 Mart 2022, Salı
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Malezya’da hamile kadından kocasına 7 milyonluk Lamborghini!
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da tuhaf bir olay gerçekleşti. Hamile kadın, eşine 480 bin dolar değerinde Lamborghini marka lüks otomobili hediye aldı. Gözlerini bantla kapatıp garaja getirilen adam, gözlerini açtığında gördüğü hediye karşısında şaşkına döndü. Sürpriz karşısında oldukça sevinen genç adam, gözyaşları içinde karısına sarıldı. Kadının kocasına aldığı bu hediyenin sebebi ise durumdan daha ilginç. İşte detaylar..