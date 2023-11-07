Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı! "Ebu Cendel'in Çocukları" saldırıyı üstlendi: 24 saat süre vermişlerdi...

Gazze'de 2 gün önce Filistin Başbakanı Mahmud Abbas'a yönetimine baş kaldıran ve kendilerine "Ebu Cendel'in Oğulları" adını veren grup Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, 2 gün önce yapılan açıklamada "Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz." ifadelerine yer verilmişti. İşte detaylar...