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Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı! "Ebu Cendel'in Çocukları" saldırıyı üstlendi: 24 saat süre vermişlerdi...

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Giriş: 07.11.2023 16:59
Gazze'de 2 gün önce Filistin Başbakanı Mahmud Abbas'a yönetimine baş kaldıran ve kendilerine "Ebu Cendel'in Oğulları" adını veren grup Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, 2 gün önce yapılan açıklamada "Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz." ifadelerine yer verilmişti. İşte detaylar...
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