14 Eylül 2025, Pazar

Madrid’te korkutan patlama

Madrid’te korkutan patlama

Giriş: 14.09.2025 09:09
İspanya'nın başkenti Madrid'te bir eğlence merkezinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada en az 25 kişi yaralandı.
Madrid’te korkutan patlama
