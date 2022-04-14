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Macron’a ‘Rusya-Ukrayna kardeştir’ tepkisi: Kardeş dediğin çocukları öldürmez

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Giriş: 14.04.2022 12:21
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir televizyon programında yaptığı konuşmada "Rusya ile Ukrayna kardeştir" demişti. O açıklamaya, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin ardından Dışişleri'nden de tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü, Fransız lideri “Kardeş dediğin çocukları öldürmez” diyerek eleştirdi.
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