Macron’a ‘Rusya-Ukrayna kardeştir’ tepkisi: Kardeş dediğin çocukları öldürmez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir televizyon programında yaptığı konuşmada "Rusya ile Ukrayna kardeştir" demişti. O açıklamaya, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin ardından Dışişleri'nden de tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü, Fransız lideri “Kardeş dediğin çocukları öldürmez” diyerek eleştirdi.

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