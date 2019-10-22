Macron terör örgütü YPG'ye kalkan oldu! "Türkiye anlaşmanın süresini uzatsın"

YPG'li teröristlerin çekilmesi için verilen süre daralırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus lider Vladimir Putin'le görüştü. Türkiye’nin çekilme süresini uzatması için ricada bulunulmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise alman Deutsche Welle’ye verdiği mülakatta, "Sürenin uzatılması söz konusu değil" mesajını verdi.





