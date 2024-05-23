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Macron programını değiştirdi isyan eden Yeni Kaledonya’ya gitti

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 23.05.2024 15:04
Fransa, Yeni Kaledonya alarmı verdi. Olaylar durulmayınca Cumhurbaşkanı Macron bütün programını iptal etti özerk bölgeye gitti. Macron, Yeni Kaledonya'da kolluk kuvvetlerini ziyaret edecek. 1 gün sonra ise Elize Sarayı'na dönecek.
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