Macron programını değiştirdi isyan eden Yeni Kaledonya’ya gitti

Fransa, Yeni Kaledonya alarmı verdi. Olaylar durulmayınca Cumhurbaşkanı Macron bütün programını iptal etti özerk bölgeye gitti. Macron, Yeni Kaledonya'da kolluk kuvvetlerini ziyaret edecek. 1 gün sonra ise Elize Sarayı'na dönecek.

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