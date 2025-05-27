27 Mayıs 2025, Salı
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Macron çifti sosyal medyanın gündeminde! Yapay zeka ile yapılan videolara yoğun ilgi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile eşi arasında Vietnam gezisi sırasında yaşanan gerilim ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyanın da gündeminde. Yapay zeka ile hazırlanan videolar ve komedyenlerin yaptığı canlandırmalar izlenme rekoru kırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı ise yapılan yorumlar için "saçmalık" ifadesini kullandı.