22 Mart 2024, Cuma
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Macron boks yaparken poz verdi! Fransa Cumhurbaşkanı yumruklarını konuşturdu
Eldivenlerini giydi. Kum torbasını yumrukladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron boks yaparken poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların Ukrayna'ya asker gönderme tartışmaları sırasında gelmesi dikkati çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin'e mesaj olarak yorumlandı.