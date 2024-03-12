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Macar Başbakan Orban Donald Trump ile görüştü: Ukrayna’ya tek kuruş vermeyecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 14:51
Macaristan Başbakanı Victor Orban, eski ABD'de Başkan Trump ile bir araya geldi. Orban, Trump'ın başkan olduktan sonra Ukrayna'ya bir kuruş bile yardım yapmayacağını söylediğini ifade etti, "Bu adım savaşı bitirecektir" dedi.

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