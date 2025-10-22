22 Ekim 2025, Çarşamba

Louvre'dan çalınan mücevherler bulunabilecek mi?
Louvre'dan çalınan mücevherler bulunabilecek mi?

Louvre'dan çalınan mücevherler bulunabilecek mi?

Giriş: 22.10.2025 11:02
Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Sadece 8 dakikada 88 milyon euroluk mücevheri çalan hırsızlar, scooterlarla izlerini kaybettirdi. Fransız polisi özel bir birimle peşlerine düştü ancak uzmanlara göre, çalınan parçalar çoktan eritilmiş ya da parçalanmış olabilir. İşte detaylar...
