22 Ekim 2025, Çarşamba
Louvre'dan çalınan mücevherler bulunabilecek mi?
Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Sadece 8 dakikada 88 milyon euroluk mücevheri çalan hırsızlar, scooterlarla izlerini kaybettirdi. Fransız polisi özel bir birimle peşlerine düştü ancak uzmanlara göre, çalınan parçalar çoktan eritilmiş ya da parçalanmış olabilir. İşte detaylar...