Londra'da liseli öğrenciler ders saatinde Filistin için yürüyüş yaptı: Nehirden denize özgür Filistin!

Gazze'deki İsrail vahşetini dünyanın her bir noktasında meydanlarda protesto edilmeye devam ediyor. Londra'da lise öğrencileri ders saatinde Filistin için yürüyüş yaptılar. Öğrenciler "Nehirden denize özgür Filistin" diye sloganlar attılar.