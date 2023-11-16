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Londra'da liseli öğrenciler ders saatinde Filistin için yürüyüş yaptı: Nehirden denize özgür Filistin!

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Giriş: 16.11.2023 23:42
Gazze'deki İsrail vahşetini dünyanın her bir noktasında meydanlarda protesto edilmeye devam ediyor. Londra'da lise öğrencileri ders saatinde Filistin için yürüyüş yaptılar. Öğrenciler "Nehirden denize özgür Filistin" diye sloganlar attılar.
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