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Londra'da evlerin üzerine vinç devrildi: 1 ölü

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Giriş: 09.07.2020 09:47
Güncelleme:09.07.2020 09:48
İngiltere'nin başkenti Londra'da inşaatta kullanılan bir vincin evlerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Gale Caddesi'nde bulunan bir inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB), yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

LFB, vincin devrilmesi sonucu enkazda sıkışan insanları kurtarmaya çalıştıklarını bildirdi. Komiser Yardımcısı Graham Ellis, "Arama kurtarma ekiplerimiz kurtarma operasyonunu sürdürüyor ve evleri aramak için profesyonel ekipman kullanıyor" dedi.

Öte yandan vincin düştüğü evlerin çatılarında göçükler oluştu.

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