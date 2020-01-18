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18.01.2020

Libya konferansının taslak metni ortaya çıktı! Rusya ve Türkiye asker gönderebilir |Video

19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak olan Libya konferansının taslak metni ortaya çıktı. Reuters haber ajansı, 6 sayfalık metne ulaştığını duyurdu. Taslak metne göre, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerin Libya'ya asker gönderebileceği belirtiliyor. Libya'da seçim çağrısı da metinde yer alıyor.

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