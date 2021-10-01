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La Palma'da ateş ve suyun tehlikeli dansı

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Giriş: 01.10.2021 11:44
İspanya'nın La Palma Adası'nda okyanusa ulaşan lavlar su yüzeyinde hızla yükselmeye devam eden bir kayalık oluşturdu. Okyanusa dökülen lavların soğumasıyla ortaya çıkan platformun boyutları iki günde 500 metreyi aştı. Bine yakın binayı küle çeviren lavların arkasında bıraktığı yıkımın izleri ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.
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