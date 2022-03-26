26 Mart 2022, Cumartesi
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Küresel ittifaklar yeniden şekilleniyor! Suudi Arabistan-Çin ittifakı mı doğuyor?
Rusya - Ukrayna savaşı, uluslararası alanda yeni ittifak arayışlarına neden oldu. Suudi Arabistan ve Çin, yerel para birimi Yuan üzerinden anlaşmalar yapıyor. Stratejistlere göre yeni uluslararası düzen, Anglo-Amerikan blok, Çin ve Rusya ekseninde şekilleniyor. Peki Rusya - Ukrayna savaşında yeni bir cephe açılır mı?