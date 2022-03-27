27 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Küresel gıda krizi kapıya dayandı

Küresel gıda krizi kapıya dayandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2022 09:03
Pandeminin ardından patlak veren Rusya - Ukrayna savaşı, küresel gıda ve akaryakıt sıkıntısına yol açtı. Krizin derinden etkilediği Orta Doğu ve Afrika'da yokluk baş gösterdi. Avrupa'da market rafları boşaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı ürünlerin önlem amaçlı kilitli dolaplarda satıldığı gözlendi. Arz endişeleri gıda korumacılığını artırırken, virüs gibi yayılan kıtlık nedeniyle dünya çapında 13 milyon insan daha yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küresel gıda krizi kapıya dayandı
Küresel gıda krizi kapıya dayandı
Ukrayna bir geceyi daha uykusuz geçirdi
Ukrayna bir geceyi daha uykusuz geçirdi
Meksika alev alev yanıyor
Meksika alev alev yanıyor
’’Operasyonun ilk aşaması başarıyla tamamlandı’’
''Operasyonun ilk aşaması başarıyla tamamlandı''
Almanya’da marketlerde sıvı yağ tükendi
Almanya'da marketlerde sıvı yağ tükendi
Ukrayna’nın Lviv şehrinde 3 büyük patlama
Ukrayna'nın Lviv şehrinde 3 büyük patlama
Karadeniz’e yayılan büyük tehlikeli!
Karadeniz'e yayılan büyük tehlikeli!
Yunanistan Lozan’ı açıkça ihlal etti!
Yunanistan Lozan'ı açıkça ihlal etti!
Ateş altında gazetecilik!
Ateş altında gazetecilik!
12 gün sonra ilk görüntü! Yeni iddia...
12 gün sonra ilk görüntü! Yeni iddia...
Küresel ittifaklar yeniden şekilleniyor!
Küresel ittifaklar yeniden şekilleniyor!
Moskova’nın açıklaması ne anlama geliyor?
Moskova’nın açıklaması ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster