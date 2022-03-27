Küresel gıda krizi kapıya dayandı

Pandeminin ardından patlak veren Rusya - Ukrayna savaşı, küresel gıda ve akaryakıt sıkıntısına yol açtı. Krizin derinden etkilediği Orta Doğu ve Afrika'da yokluk baş gösterdi. Avrupa'da market rafları boşaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı ürünlerin önlem amaçlı kilitli dolaplarda satıldığı gözlendi. Arz endişeleri gıda korumacılığını artırırken, virüs gibi yayılan kıtlık nedeniyle dünya çapında 13 milyon insan daha yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya.

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