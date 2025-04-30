30 Nisan 2025, Çarşamba
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Kudüs çevresindeki orman yangınları kontrolden çıktı!
Kudüs'ün 5 farklı noktasında başlayan orman yangınları kontrolden çıktı. Otoyol trafiğe kapatılırken, 4 araç yandı, bazı sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı, mahsur kalanlar ise ekipler tarafından tahliye edildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan'dan yardım istedi.