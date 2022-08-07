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Küba'da Matanzas limanındaki petrol tesisinde patlama: 1 can kaybı, 121 yaralı

AA
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Giriş: 07.08.2022 17:16
Güncelleme:07.08.2022 17:20
Küba'nın Matanzas limanında bulunan tanker üssünde geçen gün meydana gelen patlamalar sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların sayısı ise 121'e çıktı.
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