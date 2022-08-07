07 Ağustos 2022, Pazar
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Küba'da Matanzas limanındaki petrol tesisinde patlama: 1 can kaybı, 121 yaralı
Küba'nın Matanzas limanında bulunan tanker üssünde geçen gün meydana gelen patlamalar sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların sayısı ise 121'e çıktı.