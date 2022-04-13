Kremlin'den Joe Biden'a cevap: Rusya'nın yapmaya çalıştığını 'soykırım' nitelemesine karşıyız

Rusya Federal Güvenlik Servisi dış istihbarat birimi başkanı Sergei Beseda'nın Moskova'nın yüksek güvenlikli Lefortovo hapishanesine gönderildiği iddia edildi. 13 yıldır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok yakın bir noktada görev yapan Beseda, 'vatana ihanet' suçlaması ile karşı kaşıya. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirmesine Kremlin’den cevap geldi. Moskova'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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