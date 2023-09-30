30 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kremlinde Wagner toplantısı! Troşev dönemi başladı

Kremlinde Wagner toplantısı! Troşev dönemi başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2023 08:58
Wagner Ukrayna savaşına geri dönüyor. Rusya lideri Putin, Kremlin'de Wagner'in üst düzey ismi Troşev ile bir araya geldi. Görüşmede Wagner güçlerinin yeniden Ukrayna'da cephe hattında savaşması görüşüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Wagner’de Troşev dönemi başladı
Wagner'de Troşev dönemi başladı
Sırbistan bu gece Kosova’ya mı saldıracak?
Sırbistan bu gece Kosova'ya mı saldıracak?
ABD’de OHAL ilanı! New York’u sel aldı alarm verildi
ABD'de OHAL ilanı! New York'u sel aldı alarm verildi
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Sözde Karabağ Cumhuriyeti feshedildi! Ayrılıkçı Ermeni lider Vardanyan tutuklandı
Sözde Karabağ Cumhuriyeti feshedildi! Ayrılıkçı Ermeni lider Vardanyan tutuklandı
23 yılda 135 bin Filistinli gözaltına alındı!
23 yılda 135 bin Filistinli gözaltına alındı!
Pakistan’da terör saldırısı!
Pakistan'da terör saldırısı!
Syrıza’nın 4 günlük lideri askere gidecek!
Syrıza'nın 4 günlük lideri askere gidecek!
Irak’ta düğünde yangın faciası! İşte o anlar...
Irak'ta düğünde yangın faciası! İşte o anlar...
Mali’de kargo uçağı infilak etti!
Mali’de kargo uçağı infilak etti!
Fransa’da öğrenciler Meclis önüne çadır kurdu!
Fransa’da öğrenciler Meclis önüne çadır kurdu!
İngiltere’de çöp krizi! Fareler cirit atıyor
İngiltere'de çöp krizi! Fareler cirit atıyor
Daha Fazla Video Göster