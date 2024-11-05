05 Kasım 2024, Salı
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Kral’a çamur attılar
İspanya 29 Ekim'den beri sel felaketiyle boğuşuyor. Afetin en sert vurduğu yer olan Valencia'yı ziyaret eden heyet halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. Kraliçe şok geçirip göz yaşlarını tutamadı kral atılan çamurdan şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Tepkiler üzerine bölgeyi terk etmeye çalışan başbakan ise aracında saldırıya uğradı. İşte yaşanan kaos ve afette son durum...