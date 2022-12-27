27 Aralık 2022, Salı
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Kosova ve Sırbistan arasında barikat krizi! Sırp ordusuna "Savaş hazırlığına geçin" talimatı
Kosova ve Sırbistan arasındaki barikat krizinde yaşanan silahlı çatışmalar, Sırbistan'ı harekete geçirdi. Sırp Cumhurbaşkanı Vucic ordu ve polise "en yüksek savaş hazırlığına geçin" talimatı verdi. Emrin gerektiğinde silahlı çatışma anlamı taşıdığı belirtildi.