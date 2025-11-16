Karayipler’de savaş alarmı! Trump kararını verdi: CIA ve Pentagon müdahaleye hazır

ABD’nin “uyuşturucu ile mücadele” gerekçesiyle Karayipler’de yaptığı askerî yığınak, Venezuela’ya yönelik müdahale sinyallerini güçlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın son brifingler sonrası “kararını verdiğini” açıklamasının ardından, Washington’dan son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, savaş ihtimaline işaret eden hareketliliğin giderek arttığını bildirdi.

