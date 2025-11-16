Karayipler’de savaş alarmı! Trump kararını verdi: CIA ve Pentagon müdahaleye hazır

16 Kasım 2025, Pazar

Giriş: 16.11.2025 17:48
ABD’nin “uyuşturucu ile mücadele” gerekçesiyle Karayipler’de yaptığı askerî yığınak, Venezuela’ya yönelik müdahale sinyallerini güçlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın son brifingler sonrası “kararını verdiğini” açıklamasının ardından, Washington’dan son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, savaş ihtimaline işaret eden hareketliliğin giderek arttığını bildirdi.
