Mannheim’daki küçük İstanbul! Almanya’nın kalbinde bir Türk çarşısı

Almanya'da en çok Türkün yaşadığı şehirlerden biri Mannheim. Şehrin kalbindeki meydanda bulunan Türk çarşısı ise mağazaları, restoranları, kasabı, ve terzileriyle adeta İstanbul'u anımsatıyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da "küçük İstanbul" denilen bu çarşıya gitti. Hem esnafla hem de müşterilerle konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN