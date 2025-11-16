16 Kasım 2025, Pazar

Haberler Dünya Videoları Mannheim’daki küçük İstanbul! Almanya’nın kalbinde bir Türk çarşısı
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 16.11.2025 10:58
Almanya'da en çok Türkün yaşadığı şehirlerden biri Mannheim. Şehrin kalbindeki meydanda bulunan Türk çarşısı ise mağazaları, restoranları, kasabı, ve terzileriyle adeta İstanbul'u anımsatıyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da "küçük İstanbul" denilen bu çarşıya gitti. Hem esnafla hem de müşterilerle konuştu.
