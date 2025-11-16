Gazze’de lise bitirme sınavından 97,9 alan Beraa

16 Kasım 2025, Pazar

Giriş: 16.11.2025 12:35
Güncelleme:16.11.2025 12:35
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir kampta ailesiyle yaşayan Beraa el-Cercavi (18), ders çalışmak için yardım kolilerinden kestiği kartonları kullanmak zorunda kalsa da lise bitirme sınavında sayısalda çok yüksek bir not alarak küçüklükten beri hayalini kurduğu tıp fakültesine bir adım daha yaklaştı.
