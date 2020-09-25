Koronavirüs (Kovid-19) vakalarını tespit eden eğitimli köpekler göreve başladı

Finlandiya havalimanlarındaki Kovid-19 taşıyıcılarını tespit edebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Özel eğitimli köpekler devreye girdi. Bakın eğitimli köpekler virüs taşıyanları nasıl tespit ediyor.

Avrupa'da koronavirüs vakalarını tespit için köpekleri devreye sokan ilk ülke Finlandiya oldu.

Vantaa şehrinde başlatılan uygulamada eğitimli köpekler pozitif vakalarla sağlık insanları koklayarak birbirlerinden ayırt edebiliyor.

Yapılan denemeler, köpeklerin başarılı olduğunu gösteriyor.

Yolcular kabul etmeleri durumunda, ciltlerini bir peçeteyle siliyor.

O peçete köpeklere koklatılıyor.

Köpekler 10 dakika içerisinde sonucu belirleyebiliyor. Eğitimli köpekler, bir yolcunun pozitif olduğuna dair işaret verirse yetkililer hemen alarma geçiyor.