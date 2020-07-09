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Koronavirüs günlerinde market siparişlerine "Eros" koşuyor

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Giriş: 09.07.2020 10:31
Güncelleme:09.07.2020 10:39
Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde Kolombiya'da tebessüm ettiren bir olay yaşandı. Bir marketin siparişlerine labrador cinsi "Eros" isimli köpek koşuyor. Eros ürünleri müşteriye teslim ederek ücreti peşin alıyor.

Kolombiya'da Labrador cinsi köpek, market müşterilerinin siparişlerine koşuyor. "Eros" isimli köpek, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin önemli olduğu bu günlerde, markete gelen siparişleri yerlerine ulaştırıyor. Ürünleri müşteriye teslim eden köpek, ücreti peşin alıyor.

HARİKA BİR KÖPEK

Market müşterilerinden Nora Elena, Eros için "Çok akıllı bir köpek. Bu kötü zamanlarda teslimatı o yapıyor. Markete gittiğiniz herhangi bir zamanda onu teslimat işiyle meşgul görüyorsunuz. O harika bir köpek." ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki Eros, adres okumayı bilmiyor ancak kendisine yiyecek verenleri unutmuyor.

Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 350'yi, toplam vaka sayısı ise 124 bini aşmış durumda.

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