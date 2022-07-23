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Kongre baskını sırasında Trump ne yaptı? Videosu ilk kez yayınlandı

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Giriş: 23.07.2022 16:34
Eski ABD Başkanı Trump'ın 6 Ocak'taki kongre baskını sırasında Beyaz Saray'daki yemek odasında 2,5 saat boyunca FOX News'u izlediği ve yanına kimsenin girmesine izin vermediği ortaya çıktı. Trump'ın şu ana kadar hiç yayınlanmamış bir videosu da paylaşıldı. Görüntülerde Trump, seçimlerin tamamlandığını söylemek istemiyor ve kızı İvanka Trump ile kısa süreli bir gerginlik yaşıyor.
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