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21.11.2019

Komşusuna kızınca köpeğine işkence etti |Video

Komşusuna kızan adam köpeğine işkence etti. Rusya’da bir adam komşusuyla tartıştıktan sonra kulübedeki köpeği aracına bağlayıp buz tutan yolda kilometrelerce yürüttü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Rusya'nın doğusunda bulunan Amur Bölgesi'nin idari merkezi olan Blagoveşçensk şehrinde bir adam komşusuyla köpek yüzünden tartıştı.

KÖPEĞİ ARABASININ ÖN KAPISINA BAĞLADI

Köpek kulübesinin evin önünde kaldırılmasını isteyen adam köpekten rahatsız olduklarını bu nedenle kulübenin başka bir yere yapılmasını istedi. Bu talep komşusu tarafından kabul görmeyen adam, komşusundan intikamını köpekle almaya karar verdi. Dün gece saatlerinde komşusunun köpeğini kulübesinden çıkaran adam arabasının ön kapısına bağladı. Ardından şehrin otoyoluna giren adam kilometrelerce buz tutan yolda köpeği yürüttü.
Bir ayağı aksayan köpeğe yapılan eziyeti görenler kameralarıyla otoyolda kayda başladı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise eziyet eden komşuya büyük tepki gösterdi. Komşular arasında köpek kulübesi tartışması nedeniyle köpeğe eziyet edildiği öğrenildi.

Bunun üzerine yerel makamlar tarafından köpeğe eziyet eden sürücüye para cezası verildi.

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