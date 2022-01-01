Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

Kırım'da bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 8 bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da farklı noktalarda 8 bomba bulundu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, halka zarar vermemesi için bombaların bulunduğu alanlarda giriş ve çıkışları kapattı. Kamyonlara yüklenen bombalar boş bir alana götürülerek kontrollü bir şekilde patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan bombalardan çıkan dumanlar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırım sakinleri tarafından fark edilen bombaların toplam 900 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi.

Yaşanabilecek bir facianın önüne geçildiği, bölgede başka bombaların olup olmadığına yönelik ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğü aktarıldı.