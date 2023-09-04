04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kırım Türü Rüstem Umerov Ukrayna Savunma Bakanı oldu

Kırım Türü Rüstem Umerov Ukrayna Savunma Bakanı oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2023 12:48
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un görevden alındığını açıkladı. Reznikov'un yerine ise Ukrayna Kırım Tatar Türkü olan Rüstem Umerov'un getirileceğini belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan - Putin görüşmesi başladı
Erdoğan - Putin görüşmesi başladı
Ukrayna savunması ona emanet
Ukrayna savunması ona emanet
Yine Kur’an’a alçak saldırı
Yine Kur'an'a alçak saldırı
Suriye’de Arap aşiretleri PKK’ya başkaldırdı!
Suriye'de Arap aşiretleri PKK'ya başkaldırdı!
Hollanda emniyeti Hamit Karakuş’a teslim
Hollanda emniyeti Hamit Karakuş’a teslim
Kerkük’teki ordu binasının kararı ertelendi
Kerkük'teki ordu binasının kararı ertelendi
CIA ve Pentagon algı yönetimini nasıl keşfetti?
CIA ve Pentagon algı yönetimini nasıl keşfetti?
Kur’an’a saldırı suç kapsamına alınacak mı?
Kur'an'a saldırı suç kapsamına alınacak mı?
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma!
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma!
New York’ta ezan sesi sokaklarda yankılandı
New York'ta ezan sesi sokaklarda yankılandı
ABD’den nükleer silah adımı!
ABD'den nükleer silah adımı!
Yunanistan’da yangın yeniden alevlendi!
Yunanistan'da yangın yeniden alevlendi!
Daha Fazla Video Göster