Kırım Türü Rüstem Umerov Ukrayna Savunma Bakanı oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un görevden alındığını açıkladı. Reznikov'un yerine ise Ukrayna Kırım Tatar Türkü olan Rüstem Umerov'un getirileceğini belirtti.

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