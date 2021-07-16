"Kendinden utanmalısın sen bir ateistsin Macron"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneyinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağa bir ziyaret gerçekleştirdi. Macron'un müzikal grupla ilahiler söylediği esnada kalabalık içerisindeki bir kişi Macron'a "Kendinden utanmalısın. Bu bir skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok." diyerek tepki gösterdi. Macron'un korumaları hemen olaya müdahale ederken, Macron'a tepki gösteren kişi tutuklandı.