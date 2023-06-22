22 Haziran 2023, Perşembe
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Kayıp denizaltı için kritik saat 14.08
Titanik'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmalarında zamanla yarışılıyor. Titan denizaltısı için artık son saat çünkü, oksijenin Türkiye saati ile 14.08'de tamamen tükeneceği bildiriliyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.