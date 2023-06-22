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Kayıp denizaltı için kritik saat 14.08

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 13:23
Titanik'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmalarında zamanla yarışılıyor. Titan denizaltısı için artık son saat çünkü, oksijenin Türkiye saati ile 14.08'de tamamen tükeneceği bildiriliyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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Kayıp denizaltı için kritik saat 14.08
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