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Katil sürüsü! “Ambulans” diye inleyen yaralıya acımadılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 09:48
Katil İsrail askeri, bu kez işgal altındaki Batı Şeria'da tetiğe bastı 6 Filistinli katledildi. İçlerinden biri yaralı halde yerde yatarken ambulans istedi. Ama katil sürüsü İsrailliler merhamet gösterilmedi.
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