Katil sürüsü! “Ambulans” diye inleyen yaralıya acımadılar

Katil İsrail askeri, bu kez işgal altındaki Batı Şeria'da tetiğe bastı 6 Filistinli katledildi. İçlerinden biri yaralı halde yerde yatarken ambulans istedi. Ama katil sürüsü İsrailliler merhamet gösterilmedi.

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