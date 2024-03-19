19 Mart 2024, Salı
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Katil İsrail'den Refah'a saldırı! Terör ordusu duyuru olmadan hava saldırısı başlattı
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.