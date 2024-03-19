19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Katil İsrail'den Refah'a saldırı! Terör ordusu duyuru olmadan hava saldırısı başlattı

Katil İsrail'den Refah'a saldırı! Terör ordusu duyuru olmadan hava saldırısı başlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2024 13:22
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.
Katil İsrail’den Refah’a saldırı!
Katil İsrail'den Refah'a saldırı!
Nehir yeşile boyandı
Nehir yeşile boyandı
Şifa Hastanesi’ne İHA ve tanklı saldırı!
Şifa Hastanesi’ne İHA ve tanklı saldırı!
Seçilmezsem kan banyosu olur!
Seçilmezsem kan banyosu olur!
Güney Osetya Rusya’ya mı katılacak?
Güney Osetya Rusya'ya mı katılacak?
Rusya 5. Kez Putin dedi!
Rusya 5. Kez Putin dedi!
Mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı
Mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı
Bu ayakkabıları çocuklar giyebilirdi
Bu ayakkabıları çocuklar giyebilirdi
Fransa yangın yeri! Ortalık karıştı
Fransa yangın yeri! Ortalık karıştı
Acil durum ilan edildi! 4. patlama
Acil durum ilan edildi! 4. patlama
New York metrosunda korku dolu anlar
New York metrosunda korku dolu anlar
Katil İsrail’in hesapları bitmiyor! Şimdi de...
Katil İsrail'in hesapları bitmiyor! Şimdi de...
Daha Fazla Video Göster